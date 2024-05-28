Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні

Міністри закордонних справ НАТО докладно обговорять пакет підтримки України на зустрічі у Празі 31 травня перед липневим самітом альянсу у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Минулого місяця представники НАТО запропонували створити фонд у 100 млрд євро для підтримки військових поставок в Україну та переведення координації військової підтримки Заходу з формату "Рамштайн" під егіду НАТО.

Спочатку заявлений як "місія НАТО", цей пакет, швидше за все, піддасться ребрендингу, щоб уникнути терміну "місія", який потенційно вводить в оману, який може стосуватися наземної операції в Україні.

Ціль фонду

Спочатку цей крок був спрямований на захист довгострокової підтримки Києва від політичних змін в урядах військового альянсу НАТО, доки триває війна Росії проти України.

Уряди в Європі, що схиляються праворуч, можуть наслідувати небажання Угорщини та Словаччини підтримати Київ, а вибори в США можуть повернути колишнього президента США - республіканця Дональда Трампа назад до Білого дому, що потенційно може поставити під загрозу потоки зброї.

Дипломати НАТО сподіваються, що зустріч у Празі цього тижня дозволить консолідувати позиції та ухвалити рішення на саміті у Вашингтоні. Очікується, що 32 лідери представлять значний пакет допомоги Україні та обговорять бажання України приєднатися до альянсу.

Наповнення фонду

Перш ніж навіть погодитися на створення фонду, міністрам НАТО доведеться відповісти на безліч важких питань, розповіли Euractiv кілька дипломатів, у тому числі розмір внесків для всіх країн-членів та його використання.

"Наразі не існує фонду у 100 млрд євро", - сказав Euractiv один дипломат НАТО, додавши, що ще невідомо, який вклад у фонд зробить кожен член.

Неясно, чи будуть розрахунки ґрунтуватися на ВВП країни чи її вкладах до бюджету загальних витрат НАТО.

Згідно з першим, чим більше ВВП, тим більше країна дає, що ставить США далеко попереду інших, а Німеччину та Францію далеко позаду. Інша ідея полягає в тому, щоб кожен член НАТО вносив фіксований відсоток. Естонія наполягає на тому, щоб союзники НАТО виділяли Україні 0,25% свого ВВП, щоб досягти суми 100 млрд євро.

Очікується, що міністри країн НАТО також висловлять свою думку щодо терміну фонду і про те, на що він витрачатиметься у плані оборонного обладнання.

Зміна формату підтримки

Західний військовий альянс досі залишався за межами надання прямої летальної підтримки Україні, побоюючись втягнути її у пряму війну проти Росії. Проте з того часу тон голосу НАТО змінився.

32 столиці НАТО в даний час розглядають можливість переведення координації двосторонньої військової підтримки України до інституційних рамок НАТО - всередині або за межами території України. Нині це відбувається у спеціальній групі підтримки "Рамштайн" , створеної при адміністрації Байдена США.

Завдання НАТО щодо цього також залишаються на стадії обговорення. Пропозиції включають узгодження того, яке обладнання доставлятиметься і чи братиме НАТО участь у транспортуванні обладнання до кордонів України та навчанні збройних сил.

Обговорення, ймовірно, триватимуть після п'ятничної зустрічі дипломатів та експертів у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі та столицях країн.