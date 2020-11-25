В Одессе кран протаранил маршрутку, есть пострадавшие 

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Сегодня утром в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автокрана и маршрутного автобуса. В результате аварии пострадали трое человек.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как сообщается, водитель грузового автомобиля KOBELCO RK250-3, двигаясь по улице Среднефонтанской, не придерживался безопасной дистанции и скорости, допустил столкновение с автобусом "Богдан". Инцидент произошел в тот момент, когда осуществлялась высадка пассажиров.

В результате ДТП получили травмы двое людей. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

На месте аварии сейчас работает следственная группа.

Напомним, 24 ноября, в Харькове произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Кроме того, вчера в Черкасской области произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легковушки. В результате аварии погибли два человека, среди жертв - ребенок.

На днях РБК-Украина писало, что под Киевом в ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек.