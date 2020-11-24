В Харькове в ДТП пострадали шесть человек, среди них - ребенок

Фото: ДТП в Харькове (objectiv.tv)

Сегодня, 24 ноября, в Харькове произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает местное издание "Объектив".

Как сообщается, столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Daewoo Lanos, которые двигались по Грековской улице во встречном направлении. По словам свидетелей, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением на трамвайных путях и допустил столкновение с Volkswagen.

Четверо пострадавших, среди которых ребенок, забрала карета скорой медицинской помощи. Еще двое от госпитализации отказались.

Напомним, в Черкасской области утром 24 ноября произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легковушки. В результате аварии погибли два человека, среди жертв - ребенок.

На днях РБК-Украина писало, что под Киевом в ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек.

Также сообщалось, что во Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого двое людей погибли.