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В Харькове в ДТП пострадали шесть человек, среди них - ребенок

Харьков, Вторник 24 ноября 2020 15:36
В Харькове в ДТП пострадали шесть человек, среди них - ребенок
Фото: ДТП в Харькове (objectiv.tv)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 24 ноября, в Харькове произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает местное издание "Объектив".

Как сообщается, столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Daewoo Lanos, которые двигались по Грековской улице во встречном направлении. По словам свидетелей, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением на трамвайных путях и допустил столкновение с Volkswagen.

Четверо пострадавших, среди которых ребенок, забрала карета скорой медицинской помощи. Еще двое от госпитализации отказались.

Напомним, в Черкасской области утром 24 ноября произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легковушки. В результате аварии погибли два человека, среди жертв - ребенок.

На днях РБК-Украина писало, что под Киевом в ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек.

Также сообщалось, что во Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого двое людей погибли.

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