На одесскую таможню назначен новый руководитель

Фото: заседание таможни в Одесской области (dumskaya.net)

Государственная таможенная служба назначила нового руководителя таможни Одесской области. Им стал Андрей Танцеров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Танцеров работал в должности первого заместителя управления таможенной службы в Одесской области с августа 2020 года. До этого он был на этом же посту в харьковской таможне.

Напомним, в октябре Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика. Он был в должности ровно два месяца. Также там был назначен полный аудит.

В начале ноября в управлениях таможенной службы по Украине проходили обыски при участии СБУ и ГБР. Это было связано с информацией о коррупционных схемах. Сотрудники таможни зарабатывали, пользуясь служебным положением.

Кроме этого, в четверг в аэропорту "Борисполь" задержали сотрудников таможенных постов, которые требовали взятки с пассажиров. Они устраивали трудности из-за перевеса вещей.