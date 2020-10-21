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В Одессе уволили начальника таможни, назначен полный аудит

Одесса, Среда 21 октября 2020 22:37
В Одессе уволили начальника таможни, назначен полный аудит
Фото: заседание в управлении таможни Одессы (dumskaya.net)
Автор: Роман Тверденко

Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика. Он был в должности ровно два месяца.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной таможенной службы.

Причиной увольнения названы отрицательные результаты работы при нем. Среди прочего, зафиксировано множество случаев занижения стоимости импортных товаров. За 17 дней в октябре общий уровень таможенной стоимости товаров был снижен на 15%, а налоговая нагрузка на единицу импорта - на 11,6%. Из-за этого госбюджет недополучал деньги с таможни.

Также отмечается, что Пудрик не смог наладить организацию и контроль качественной работы сотрудников таможни.

Из-за обнаруженных фактов назначен полный аудит работы Одесской таможни.

Начальника управления таможенной службы в Одессе меняют уже в третий раз за 2020 год. С марта по август таможней руководил Михаил Грибанов.

Напомним, в начале октября СБУ разоблачила схему по растаможиванию импортных автомобилей при участии должностных лиц Полесской таможни. Ежемесячный оборот составлял 400 тысяч долларов.

Также, в сентябре СБУ задерживала сотрудников этой таможни. Правоохранители тогда разоблачили масштабную схему по растаможиванию автомобилей.

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