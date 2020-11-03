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В СБУ рассказали о причинах обысков в управлениях таможенной службы

Украина, Вторник 03 ноября 2020 18:05
В СБУ рассказали о причинах обысков в управлениях таможенной службы
Фото: сотрудники СБУ на винницкой таможне (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Сотрудники таможенной службы организовали коррупционные схемы. Они зарабатывали, пользуясь служебным положением.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Сегодня сотрудники СБУ вместе со следователями Госбюро расследований провели обыски в центральном офисе государственной таможенной службы, а также в 15 региональных представительствах. В ходе них изъяли документацию, которая может подтвердить противоправную деятельность сотрудников таможенной службы.

В частности, изъяты документы по нарушению бюджетного законодательства при перерасчете таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по класификации товаров, а также документация о проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в управлениях.

Установлено, что таможенники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров и нарушали законодательство в сфере публичных закупок. Это привело к тяжелым последствиям и убыткам для госбюджета в особо крупных размерах.

Напомним, сегодня об обысках заявила таможенная служба. Там подчеркнули, что следователи изымают документы, по которым не было предписания по решения суда.

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