В СБУ рассказали о причинах обысков в управлениях таможенной службы

Фото: сотрудники СБУ на винницкой таможне (ssu.gov.ua)

Сотрудники таможенной службы организовали коррупционные схемы. Они зарабатывали, пользуясь служебным положением.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Сегодня сотрудники СБУ вместе со следователями Госбюро расследований провели обыски в центральном офисе государственной таможенной службы, а также в 15 региональных представительствах. В ходе них изъяли документацию, которая может подтвердить противоправную деятельность сотрудников таможенной службы.

В частности, изъяты документы по нарушению бюджетного законодательства при перерасчете таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по класификации товаров, а также документация о проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в управлениях.

Установлено, что таможенники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров и нарушали законодательство в сфере публичных закупок. Это привело к тяжелым последствиям и убыткам для госбюджета в особо крупных размерах.

Напомним, сегодня об обысках заявила таможенная служба. Там подчеркнули, что следователи изымают документы, по которым не было предписания по решения суда.