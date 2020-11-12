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На одеську митницю призначений новий керівник

Одеса, Четвер 12 листопада 2020 22:30
На одеську митницю призначений новий керівник
Фото: засідання митниці в Одеській області (dumskaya.net)
Автор: Роман Тверденко

Державна митна служба призначила нового керівника митниці Одеської області. Ним став Андрій Танцеров.

Про це повідомляє пресс-служба Державної митної служби.

Танцеров працював на посаді першого заступника управління митної служби в Одеській області з серпня 2020 року. До цього він був на цьому ж посту в харківській митниці.

Нагадаємо, в жовтні Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика. Він був на посаді рівно два місяці. Також там був призначений повний аудит.

На початку листопада в управліннях митної служби по Україні проходили обшуки за участю СБУ та ДБР. Це було пов'язано з інформацією про корупційні схеми. Співробітники митниці заробляли, користуючись службовим становищем.

Крім цього, в четвер в аеропорту "Бориспіль" затримали співробітників митних постів, які вимагали хабарі з пасажирів. Вони влаштовували труднощі із-за переважання речей.

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