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Над Одесской областью сбили две российские ракеты

Фото: Над Одесской областью сбили две российские ракеты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в очередной раз пытались нанести ракетные удары по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского горсовета в Telegram.

"Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром - по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из оккупированного Крыма запустили ракеты типа "Оникс".

Напомним, 19 июня оккупанты также запустили ракеты из Крыма. Их сбили системы ПВО.

Накануне войска РФ обстреляли Сумскую области, в результате чего было 13 "прилетов".

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