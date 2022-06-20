Над Одесской областью сбили две российские ракеты

Российские военные в очередной раз пытались нанести ракетные удары по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского горсовета в Telegram.
"Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром - по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из оккупированного Крыма запустили ракеты типа "Оникс".
Напомним, 19 июня оккупанты также запустили ракеты из Крыма. Их сбили системы ПВО.
Накануне войска РФ обстреляли Сумскую области, в результате чего было 13 "прилетов".