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Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области

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Одесская область, Воскресенье 19 июня 2022 12:34
Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье ночью, 19 июня, российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесскую область. Наши силы ПВО "минунули" вражеский удар", - написал он.

Братчук добавил, что ракеты типа "Оникс" были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли Сумскую области, в результате чего было 13 "прилетов".

Кроме того, сегодня утром в результате взрыва одного из резервуаров с топливом на нефтебазе в Днепропетровской области погиб спасатель. Позже стало известно, что один из пострадавших в результате ракетного удара по Новомосковскому району умер в больнице.

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