Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram .

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли Сумскую области, в результате чего было 13 "прилетов".

Кроме того, сегодня утром в результате взрыва одного из резервуаров с топливом на нефтебазе в Днепропетровской области погиб спасатель. Позже стало известно, что один из пострадавших в результате ракетного удара по Новомосковскому району умер в больнице.