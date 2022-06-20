Над Одеською областю збили дві російські ракети

Російські військові в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міськради в Telegram.
"Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці - по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з окупованого Криму запустили ракети типу "Онікс".
Нагадаємо, 19 червня окупанти також запустили ракети з Криму. Їх збили системи ППО.
Напередодні війська РФ обстріляли Сумську області, в результаті чого було 13 "прильотів".