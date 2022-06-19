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Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России: произошло более 10 взрывов

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Сумская область, Воскресенье 19 июня 2022 11:38
Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России: произошло более 10 взрывов Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на воскресенье, 19 июня, российские военные обстреляли Сумскую области. Обстрел велся с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

Наблюдатели зафиксировали с 03:53 до 04:40 13 взрывов в направлении Середина-Буда с территории России.

"Обстрел велся из миномета, предварительно 120 мм калибра. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены около 10 частных домов и хозяйственных построек.

Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России (t.me/ok_pivnich1)

Напомним, ранее со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.

Добавим, в Сумах в ночь на 16 июня раздались взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

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