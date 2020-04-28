В Одесской области зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса

В настоящее время в Одесской области зарегистрировано 248 случаев коронавирусной инфекции, из них за минувшие сутки - 8. Об этом сообщил глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Куцый Facebook.

Как сообщается, Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины сообщил о еще 8 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых пятеро человек из г. Подольска. Сейчас в городе 98 пациентов имеют подтвержденный диагноз COVID-19. В целом это количество инфицированных коронавирусом составляет - 248 человек.

Кроме того, Куцый призвал жителей области соблюдать карантинные меры.

"Всем сейчас необходимо придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию и правил социального дистанцирования, чтобы ограничения были сняты как можно быстрее",- сказал председатель ОГА.

Напомним, в Одесской области в городе Подольск коронавирус COVID-19 обнаружили у 32 работников районной больницы.

Кроме того, в Украине подтверждено 9 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых выздоровели почти тысячу человек.