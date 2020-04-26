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В Одесской области больной врач заразил коронавирусом 32 медработников

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 01:18
В Одесской области больной врач заразил коронавирусом 32 медработников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания COVID-19

В Одесской области в городе Подольск коронавирус COVID-19 обнаружили у 32 работников районной больницы. Об этом в Facebook написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

По данным эпидемиологов, они были в контакте с умершим от коронавируса семейным врачом.

"Только пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники Подольской больницы", - отметил Куцый.

В Подольске зафиксировано 88 подтвержденных случаев коронавируса.

Всего в Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 в доме престарелых, заболели сразу пять человек. Вспышка произошла в связи с несоблюдением санитарно-противоэпидемического режима. Среди заболевших - трое медицинских работников. Первый случай инфицирования был зафиксирован 17 апреля.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых два медика.

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