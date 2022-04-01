UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов

Жителям Одесской области запретили посещать лес (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одесской области власти запретили заходить и заезжать на территории лесов. В частности, все из-за большого количества пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Отмечается, все для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения пожаров в природных экосистемах, а также для быстрого и эффективного реагирования на такие инциденты.

В Одесской ОВА сообщили, что сейчас въезд в леса разрешен транспорту:

  • Вооруженных Сил Украины;
  • Государственной пограничной службы;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и информации;
  • Нацгвардии;
  • Службы внешней разведки;
  • Управление государственной охраны;
  • Министерства внутренних дел;
  • Государственной лесной охраны Украины.

Ранее мы сообщали, что жителям Сумской области запретили посещать леса.

Также мы писали, что в Черкасской области запретили гражданским посещать леса.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса