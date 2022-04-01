В Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов

В Одесской области власти запретили заходить и заезжать на территории лесов. В частности, все из-за большого количества пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Отмечается, все для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения пожаров в природных экосистемах, а также для быстрого и эффективного реагирования на такие инциденты.

В Одесской ОВА сообщили, что сейчас въезд в леса разрешен транспорту: