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В Одеській області заборонили заїжджати та заходити на території лісів

Жителям Одещини заборонили відвідувати ліс (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області влада заборонила заходити та заїжджати на території лісів. Зокрема, все через велику кількість пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

Повідомляється, що відповідне розпорядження підписав глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Зазначається, все для того, щоб запобігти загрозі виникнення пожеж в природних екосистемах, а також для швидкого й ефективного реагування на такі інциденти.

В Одеській ОВА повідомили, що наразі в'їзд у ліси дозволено транспорту:

  • Збройних Сил України;
  • Державної прикордонної служби;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Державної служби спеціального зв'язку та інформації;
  • Нацгвардії;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Управління державної охорони;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Державної лісової охорони України.

Раніше ми повідомляли, що жителям Сумської області заборонили відвідувати ліси.

Також ми писали, що в Черкаській області заборонили цивільним відвідувати ліси.

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Одеса