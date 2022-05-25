В Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера

В Одесской области запретили проводить последние звонки и выпускные вечера. В областной администрации связывают это не только с военными действиями, но и с траурными мероприятиями, которые часто проводят в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесской ОВА Александра Лончака .

Распоряжение об отмене всех торжеств в регионе 25 мая 2022 года подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Запрет ввели из-за военного положения, которое продлили до 23 августа. Все образовательные процессы в области происходят онлайн, поэтому выпускных не может быть.

"Неуместно устраивать праздники, когда в область привозят для захоронения погибших, а в общинах объявляют дни траура. Когда по нам летят крылатые ракеты и никто не знает, куда попадет следующая", - добавил Александр Лончак.