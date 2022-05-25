В Одеській області заборонили святкувати останні дзвінки та випускні вечори

В Одеській області заборонили проводити останні дзвоники та випускні вечори. В обласній адміністрації пов'язують це не лише з воєнними діями, але і з траурними заходами, які часто проводять в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександра Лончака .

Розпорядження щодо скасування усіх урочистостей в регіоні 25 травня 2022 року підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Заборону ввели через воєнний стан, який подовжили до 23 серпня. Всі освітні процеси в області відбуваються онлайн, тож випускних не може бути.

"Недоречно влаштовувати свята, коли в область привозять для поховання загиблих, а в громадах оголошують Дні жалоби. Коли по нас летять крилаті ракети й ніхто не знає, куди влучить наступна", - додав Олександр Лончак.