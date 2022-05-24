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Одесса и область сокращает комендантский час

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Одесская область, Вторник 24 мая 2022 15:05
Одесса и область сокращает комендантский час Фото: Одесса и область сокращает комендантский час (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Комендантский час в Одессе и области будет действовать с 25 мая по-новому. Он будет начинаться в 23:00 и продлится до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского горсовета.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, на территории города Одесса и Одесской области, будет изменено время комендантского часа", - говорится в сообщении.

До изменений комендантский час действовал в регионе с 22:00 до 05:00.

Как будет действовать

Так, с 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часа 00 минут до 05 часов 00 минут.

Что запрещено

Отметим, что во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Также необходимо соблюдать светомаскировку.

Напомним, что в Донецкой области также сократили продолжительность комендантского часа. С 23 мая он действует с 21:00 до 05:00.

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Одесса Комендантский час
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