В Одесской области задержали адвоката, который требовал 1 млн гривен

За неуплату адвокат угрожал проблемами с "ворами в законе"

В городе Измаил (Одесская область) полицейские задержали адвоката, который требовал 1 млн гривен. Об этом написал руководитель Одесской облполиции Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

Как отмечает Головин, за неуплату адвокат угрожал проблемами с "ворами в законе".

Напомним, что сегодня военная прокуратура задержала на взятке старшего инспектора таможни.

Подозреваемый в июле 2018 требовал от двух граждан Украины в четырех частях неправомерную выгоду в размере 3400 долларов за беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска "Киев-Аэропорт" и не создавать искусственных препятствий.

Также в Винницкой области на взятке разоблачили прокурора. Ван потребовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6 000 долларов.

Добавим, что в Луцке разоблачили на взятке заведующего военной кафедры.

Полковник требовал от студентов деньги за успешную сдачу государственных экзаменов и выдаче военного билета офицера запаса. Размер взятки составлял от 200 до 500 долларов с каждого.