Военная прокуратура задержала на взятке старшего инспектора таможни

Военная прокуратура Центрального региона задержала за взятку в 3400 долларов США старшего инспектора Киевской таможни

31 июля 2018 военная прокуратора Киевского гарнизона Центрального региона задержала старшего государственного инспектора отдела таможенного оформления № 5 поста "Киев - Аэропорт" Киевской городской таможни ГФСУ. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

Прокуратура установила, что подозреваемый в июле 2018 требовал от двух граждан Украины в четрырех частях неправомерную выгоду в размере 3400 долларов США за беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска "Киев-аэропорт" и не создавать искусственных препятствий.

Получение всех сумм должностным лицом было задокументировано во время проведения следственно-розыскных действий.

Задержание происходило совместными усилиями Военной прокуратуры и следователями Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в содержании под стражей, а также об отстранении от занимаемой должности.

Фото: задержание старшего инспектора таможни (vppnr.gp.gov.ua)

Напомним, в Одессе разоблачили на взятке проректора государственного университета. Чиновник требовал взятку в сумме 310 тыс. гривен от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.