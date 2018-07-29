Установлено, что прокурор требовал 6 тыс. долларов

В Винницкой области на взятке разоблачили прокурора Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области и водителя этой же прокуратуры. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Их задержали сегодня, 29 июля, непосредственно после получения неправомерной выгоды.

"Установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6 000 долларов США за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины", - сообщила Сарган.

Отметим, ч. 2 ст. 309 УКУ предусматривает незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенное повторно. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, 28 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Национальной полиции в Запорожской области. Он требовал 1 тыс. долларов.