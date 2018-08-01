У Одеській області затримали адвоката, який вимагав 1 млн гривень

За несплату адвокат погрожував проблемами зі "злодіями у законі"

У місті Ізмаїл (Одеська область) поліцейські затримали адвоката, який вимагав 1 млн гривень. Про це написав керівник Одеської облполіції Дмитро Головін на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає Головін, за несплату адвокат погрожував проблемами зі "злодіями у законі".

Нагадаємо, що сьогодні військова прокуратура затримала на хабарі старшого інспектора митниці.

Підозрюваний у липні 2018 вимагав від двох громадян України в чотирьох частинах неправомірну вигоду в розмірі 3400 доларів за безперешкодне переміщення товарів в міжнародному пункті пропуску "Київ-Аеропорт" та не створювати штучних перешкод.

Також у Вінницькій області на хабарі викрили прокурора. Ван вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів.

Додамо, що у Луцьку викрили на хабарах завідувача військової кафедри.

Полковник вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу. Розмір хабара складав від 200 до 500 доларів з кожного.