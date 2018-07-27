В Луцке разоблачили на взятке заведующего военной кафедры

СБУ задокументировали получение заведующим кафедрой первой части взятки в размере 100 долларов

В Луцке сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке заведующего военной кафедры одного из учебных заведений высшего образования Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, полковник требовал от студентов деньги за успешную сдачу государственных экзаменов и выдаче военного билета офицера запаса. Размер взятки составлял от 200 до 500 долларов с каждого.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения двухсот американских долларов - второй части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение заведующим кафедрой первой части взятки в размере 100 долларов.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилось под процессуальным руководством военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Напомним, что уличенной во взятке судьи Окружного админсуда Киева Елене Власенковой продлили меру пресечения.

Как писало РБК-Украина, 10 мая "на горячем" при получении взятки разоблачили судью Окружного админсуда Киева. Она требовала у одного из участников рассмотрения дела 10 тысяч долларов взятки за принятие решения в его пользу.