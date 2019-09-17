В Одесской области выясняют обстоятельства отравления школьников

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В медицинское учреждение обратились 17 учеников этой школы с отравлением

В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что родители школьников просят проверить учебное заведение, в котором якобы отравились их дети.

"По имеющейся информации, в период с 14 по 17 сентября в медицинское учреждение обратились 17 учеников этой школы, в возрасте от 6-ти до 12-ти лет, с отравлением, которое они, по словам, получили после еды в школьной столовой", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетним было предоставлено медиц в помощи после чего их отпустили домой для дальнейшего амбулаторной ого лечения.

Отметим, что указанное событие полицейские квалифицировали по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во львовском ресторане отравились пятеро человек во время празднования свадьбы. В полицию 16 сентября поступило сообщение о пяти человек, госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки точки продажи шаурмы были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм.