В Одеській області з'ясовують обставини отруєння школярів

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В медичний заклад звернулися 17 учнів цієї школи з отруєнням

В Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї із шкіл Суворовського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що батьки школярів просять перевірити навчальний заклад, в якому нібито отруїлися діти.

"За наявною інформацією, в період з 14 по 17 вересня в медичний заклад звернулися 17 учнів цієї школи, у віці від 6-ти до 12-ти років, з отруєнням, яке вони, за словами, отримали після їжі в шкільній їдальні", - йдеться у повідомленні.

Неповнолітнім було надано медичний тур в допомоги після чого їх відпустили додому для подальшого амбулаторної го лікування.

Зазначимо, що зазначена подія поліцейські кваліфікували по 1 ч. ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у львівському ресторані отруїлися п'ятеро людей під час святкування весілля. У поліцію 16 вересня надійшло повідомлення про п'яти осіб, госпіталізованих в одну з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.