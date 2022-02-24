В Одесской области ввели комендантский час
Фото: в Одесской области вводят комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Одесской области с 24 февраля вводят комендантский час из-за масштабного вторжения России. Он будет действовать с 23:00 до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"В населенных пунктах (Одесской - ред.)области вводится комендантский час с 23:00 24 февраля до 05:00 25 февраля", - говорится в сообщении.
В этот период запрещено находиться на улице и общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Как отметили в полиции, введение комендантского часа - это необходимый шаг для обеспечения безопасности граждан, учитывая сложившуюся ситуацию.
Напомним, ранее комендантский час ввели в Киеве, Запорожье, Черниговской области и других регионах Украины.