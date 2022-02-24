В Одеській області ввели комендантську годину
Фото: в Одеській області вводять комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одеській області з 24 лютого вводять комендантську годину через масштабного вторгнення Росії. Він діятиме з 23:00 до 05:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
"У населених пунктах (Одеській - ред.) області вводиться комендантська година з 23:00 24 лютого до 05: 00 25 лютого", - йдеться в повідомленні.
У цей період заборонено перебувати на вулиці і громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Як зазначили в поліції, введення комендантської години - це необхідний крок для забезпечення безпеки громадян, враховуючи ситуацію, що склалася.
Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели в Києва, Запоріжжя, Чернігівської області і інших регіонах України.