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В Одеській області ввели комендантську годину

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Одеса, Четвер 24 лютого 2022 21:09
В Одеській області ввели комендантську годину Фото: в Одеській області вводять комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одеській області з 24 лютого вводять комендантську годину через масштабного вторгнення Росії. Він діятиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"У населених пунктах (Одеській - ред.) області вводиться комендантська година з 23:00 24 лютого до 05: 00 25 лютого", - йдеться в повідомленні.

У цей період заборонено перебувати на вулиці і громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Як зазначили в поліції, введення комендантської години - це необхідний крок для забезпечення безпеки громадян, враховуючи ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели в Києва, Запоріжжя, Чернігівської області і інших регіонах України.

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