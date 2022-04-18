В Одесской области ВСУ сбили российский беспилотник
В Одесской области сбили беспилотник (24tv)
Сегодня, 18 апреля, в Одесской области сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".
Сообщается, что военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили беспилотник, который осуществлял воздушную разведку.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области ликвидировали агентурную сеть оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 54-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!