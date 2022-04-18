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У Одеській області ЗСУ збили російський безпілотник

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Одеська область, Понеділок 18 квітня 2022 16:22
У Одеській області ЗСУ збили російський безпілотник У Одеській області збили безпілотник (24tv)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 18 квітня, у Одеській області збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

Повідомляється, що військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області ліквідували агентурну мережу окупантів.

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