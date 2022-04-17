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В Одесской области ликвидировали агентурную сеть оккупантов, - СБУ

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 14:33
В Одесской области ликвидировали агентурную сеть оккупантов, - СБУ Фото: СБУ ликвидировала агентурную сеть оккупантов в Одесской области (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Одесской области российскую агентурную сеть. Задержаны три человека, сотрудничавших со страной-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В Одесской области нейтрализована агентурная сеть, которая работала на страну-агрессора", - отмечается в сообщении.

Задержаны три российских агента. Накануне вторжения России они нагнетали социальное напряжение и пытались совершить диверсию. В частности, подозреваемы разрушали транспортные пути, поджигали леса и проводили постановочные митинги.

После начала войны работу агентурной сети переориентировали на сбор данных о военных в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центров и настроениях местных жителей.

Напомним, накануне псевдоглаве оккупированной Новой Каховки в Херсонской области объявили о подозрении в предательстве.

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