UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области враг пытается активизировать воздушную разведку, - Братчук

Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области. По его словам, этой ночью обстрелов не было, но оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука.

"Враг пытается активизировать воздушную разведку. Наши силы обороны удерживают оккупантов от активных действий", - заявил Братчук.

При этом он подчеркнул, что остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов по территории Одесской области.

Напомним, Шторм в Черном море обезопасил Одесскую область от десанта Российской Федерации.

Мы также писали о том, что по словам военного эксперта Михаила Самуся, Россия хочет повторить на Донбассе Курскую битву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины