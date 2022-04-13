В Одесской области враг пытается активизировать воздушную разведку, - Братчук

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области. По его словам, этой ночью обстрелов не было, но оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука.

При этом он подчеркнул, что остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов по территории Одесской области.

"Враг пытается активизировать воздушную разведку. Наши силы обороны удерживают оккупантов от активных действий", - заявил Братчук.

Напомним, Шторм в Черном море обезопасил Одесскую область от десанта Российской Федерации.

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