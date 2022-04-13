В Одесской области враг пытается активизировать воздушную разведку, - Братчук

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области. По его словам, этой ночью обстрелов не было, но оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука.
"Враг пытается активизировать воздушную разведку. Наши силы обороны удерживают оккупантов от активных действий", - заявил Братчук.
При этом он подчеркнул, что остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов по территории Одесской области.
Напомним, Шторм в Черном море обезопасил Одесскую область от десанта Российской Федерации.
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