Россия хочет повторить на Донбассе Курскую битву, - военный эксперт

Правда есть в том, что Россия потерпела поражение в своем первоначальном плане. Я уверен, что первый план состоял в том, чтобы быстро захватить Киев и получить доступ к возможной смене руководства Украины. И потом эти все силы, двигавшиеся на Черниговскую, Харьковскую область, с юга, должны были просто зайти и стать в города, которые уже бы подчинялись новому руководству.

Они думали, что этим быстрым "броском" под Киевом через эти болота Чернобыльской зоны, применяя десант, силы специальных операций смогут эту задача быстро реализовать. А те 150 тысяч оккупационных войск, которые заходили, при поддержке Росгвардии должны были просто стабилизировать ситуацию. Они рассчитывали, что значительная часть силовых структур Украины перейдет на сторону врага.

Когда первый план совершенно не вышел, они несколько раз пытались адаптировать свой план. Они усиливали свои наземные войска под Киевом. Они пытались добиться контроля над Гостомелем, гостомельским аэродромом, васильковским аэродромом и двигались очень быстро к Борисполю, чтобы установить контроль над Черниговской, Бориспольской, Одесской, Житомирской трассой. И чтобы таким образом окружить столицу. Но по результату первого этапа этой войны у них ничего не получилось – они потерпели поражение.

Нашим руководством была выбрана абсолютно правильная тактика – действия малых мобильных групп с противотанковыми средствами – и чрезвычайно успешная деятельность артиллерии. То есть мы фактически не увидели стрелковых боев. Украинская сторона просто довела до идеала использования артиллерии: когда идет российское подразделение, он определяется разведкой и после этого его накрывает артиллерия.

Однако теперь, чтобы генералам что-то доложить к 9 мая, им надо добиться успеха. Поэтому они сейчас пытаются стянуть все силы на Донбасс и провести отражение Курской битвы. Есть выступление украинских войск в зоне проведения Операции Объединенных сил. И они хотят это выступление окружить и нанести украинским войскам стратегическое поражение, как немцы хотели под Курском с двух сторон ударить с севера и юга. И после того вернуться к модифицированному плану "А": когда основные силы, как они считают, будут разбиты на востоке, враг снова будет двигаться на Киев и из Беларуси, и с юга Украины. Таков план противника.

Какие позиции у нас? Я уверен, что украинский Генеральный штаб это все прекрасно понимает, у нас сейчас просто фантастическое командование, которое играет в шахматы и, очевидно, все это просчитывает на несколько шагов вперед. И это как раз основная проблема противника – что их план всем известен. Я убежден, что наш Генштаб имеет свои планы, как сорвать план врага.

Как это можно сделать? Украина может сейчас провести несколько шагов, которые собьют дальнейший алгоритм действий агрессора. Возможно осуществить контрнаступательную операцию, чтобы изменить баланс сил на юге. Потому, очевидно, что российские силы на юге сейчас будут на то, чтобы додавить Мариуполь, ведь для них это очень важная цель.

Я думаю, они хотят начать массированное наступление на восток после того как возьмут Мариуполь. И тогда, высвободив свои силы из Мариуполя, пойти на окружение украинских сил на востоке. А основную работу в этой операции россияне будут выполнять с севера через Изюм и те силы, которые лезут из Харьковщины.

Также можно нанести еще один удар контрнаступальними действиями в районе Донецкой области. Если бои будут затягиваться на южнее, то группировка Объединенных сил получит немного больше маневра, чтобы противостоять вражеской группировке на севере. Тогда у противника никакого окружения не получится.

Они не понимают, что эта группировка – это тоже определенная приманка. Зона ООС - это очень освоенный украинцами регион, ведь там уже восемь лет идет война. И затащить туда русских – это просто удача.

Украинские силы смогут затягивать их на определенные территории, где их будет легче уничтожать артиллерией во фронтальных атаках. То есть кажется, что инициатива на стороне русских, потому что они ходят первыми, но поскольку их ходы известны, то известны и ответы на эти ходы. Поэтому я думаю, что все у Вооруженных сил удастся.

Единственная проблема в этом - это сам Путин и его окружение, которые не могут признать свое поражение. Это подтверждают последние заявления от представителя России в Совете безопасности ООН, а затем от Медведева о том, что они в дальнейшем продолжат проводить "денацификацию" Украины и установят новый порядок от Владивостока до Лиссабона.

Поэтому на месте наших партнеров на Западе я бы уже отвергал мысли о том, что им удастся отвертеться. Если Украина не сможет противодействовать этой чуме, то Восточная Европа точно подвергнется атакам. И сейчас для НАТО уже наступил тот момент, когда надо поставлять вооружение, причем очень быстро.

Потому что на востоке Украины россияне уже начали разведку боем - то, что происходит сейчас к югу от Изюма. Это попытка прорваться на определенных участках. Они еще не стянули все силы, они их концентрируют. Остатки из Киевской, Черниговской и Сумской областей агрессор будет перебрасывать под Белгород и оттуда пытаться через Изюм пробивать какую-то дорогу для окружения украинских войск.

Судя по всему, новых сил у них нет. То есть они могут взимать ресурсы с других регионов, но мобилизацию они так и не объявили. Мероприятия скрытой мобилизации, которые проводят в России, не являются массовыми. Они точечные. Им надо пополнить личный состав, но у них нет набора из десятков тысяч. Пока речь идет о сотнях или тысячах военнослужащих. Думаю, в таком состоянии России будет очень трудно добиться успеха. Конечно, если Вооруженные Силы Украины будут так же красиво и разумно обороняться и контрнаступать. Но следующие две недели будут тяжелыми. И я думаю, что это уже будет критическим моментом этой войны.

Остается ли риск, что Россия попытается отвлечь нас за счет наступления Беларуси? Может быть все. Но мы готовы к этому. У нас есть территориальная оборона, которая усилена пограничными войсками и Вооруженными силами Украины. То есть как бы у нас ни шла основная битва, никто не будет оставлять северную границу открытой.

И проблема белорусов в том, что у них нет много сил. Например, группировка, которая была в районе Чернобыль - Гостомель насчитывала примерно 35 тысяч, по определенным подсчетам. В Беларуси активного контингента меньше, чем та группировка, которую мы разбили с запада от Киева. Они могут бросить ориентировочно 5 тысяч именно для того, чтобы оттянуть какие-то наши части.

Но это просто будет выход на смерть, потому что они будут выступать обычной приманкой для украинцев и будут уничтожены. Думаю, Путин и российское командование рассматривало такой вариант, но белорусские военные как-то Лукашенко объяснили, что для проведения такой операции на наших северо-западных границах нужно ориентировочно 90 тысяч войск.