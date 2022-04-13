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В Одесской области враг пытается активизировать воздушную разведку, - Братчук

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Одесса, Среда 13 апреля 2022 08:02
В Одесской области враг пытается активизировать воздушную разведку, - Братчук Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области. По его словам, этой ночью обстрелов не было, но оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука.

"Враг пытается активизировать воздушную разведку. Наши силы обороны удерживают оккупантов от активных действий", - заявил Братчук.

При этом он подчеркнул, что остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов по территории Одесской области.

Напомним, Шторм в Черном море обезопасил Одесскую область от десанта Российской Федерации.

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