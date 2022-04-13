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В Одеській області ворог намагається активізувати повітряну розвідку, - Братчук

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Одеса, Середа 13 квітня 2022 08:02
В Одеській області ворог намагається активізувати повітряну розвідку, - Братчук Фото: Одеса (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук розповів про ситуацію в Одесі та області. За його словами, цієї ночі обстрілів не було, але окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Братчука.

"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Наші сили оборони утримують окупантів від активних дій", - заявив Братчук.

При цьому він підкреслив, що залишається висока ймовірність ураження ракетними ударами території Одеської області.

Нагадаємо, Шторм у Чорному морі убезпечив Одеську область від десанту Російської Федерації.

Ми також писали про те, що за словами військового експерта Михайла Самуся, Росія хоче повторити на Донбасі Курську битву.

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