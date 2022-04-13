В Одеській області ворог намагається активізувати повітряну розвідку, - Братчук

Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук розповів про ситуацію в Одесі та області. За його словами, цієї ночі обстрілів не було, але окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Братчука.

При цьому він підкреслив, що залишається висока ймовірність ураження ракетними ударами території Одеської області.

"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Наші сили оборони утримують окупантів від активних дій", - заявив Братчук.

Нагадаємо, Шторм у Чорному морі убезпечив Одеську область від десанту Російської Федерації.

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