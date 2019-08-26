ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области военный застрелил сослуживца

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 15:19
В Одесской области военный застрелил сослуживца
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Оба военных были в трезвом состоянии

В воскресенье, 25 августа, в Одесской области в результате выстрела из автомата погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном, около 11:30. Один из матросов, находясь на контрольно-пропускном пункте произвел выстрел из автомата в сторону товарища по службе.

Отмечается, что военнослужащий получил сквозное ранение головы, в результате чего погиб на месте происшествия. На момент трагедии оба матросы были в трезвом состоянии.

Правоохранители открыли уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса, а именно - умышленное убийство. Сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры устанавливают обстоятельства и мотив убийства.

Напомним, в июле в Херсонской области военнослужащий контрактной службы получил огнестрельное ранение. Тогда сообщалось, что один из военных во время разрядки АКС-74 нечаянно произвел выстрел, в результате чего его сослуживец получил ранение ноги. Событие было квалифицировано как нарушение правил обращения с оружием, причинившее телесные повреждения.

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката Суд оставил под стражей полицейского по делу об убийстве ребенка
Новости Украины Одессапреступлениявоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь