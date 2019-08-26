В Одесской области военный застрелил сослуживца

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Оба военных были в трезвом состоянии

В воскресенье, 25 августа, в Одесской области в результате выстрела из автомата погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном, около 11:30. Один из матросов, находясь на контрольно-пропускном пункте произвел выстрел из автомата в сторону товарища по службе.

Отмечается, что военнослужащий получил сквозное ранение головы, в результате чего погиб на месте происшествия. На момент трагедии оба матросы были в трезвом состоянии.

Правоохранители открыли уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса, а именно - умышленное убийство. Сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры устанавливают обстоятельства и мотив убийства.

Напомним, в июле в Херсонской области военнослужащий контрактной службы получил огнестрельное ранение. Тогда сообщалось, что один из военных во время разрядки АКС-74 нечаянно произвел выстрел, в результате чего его сослуживец получил ранение ноги. Событие было квалифицировано как нарушение правил обращения с оружием, причинившее телесные повреждения.