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В Херсонской области военный из автомата выстрелил в сослуживца

Новости » Происшествия    22.07.2019 - 18:36
В Херсонской области военный из автомата выстрелил в сослуживца
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Раненого госпитализировали в военный госпиталь в Николаеве

В Херсонской области военный из автомата выстрелил в сослуживца, в результате чего последний получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, что привело к ранению ноги сослуживца.

"Планируется комплекс судебных экспертиз и вручение военнослужащему уведомления о подозрении", - отмечает ГБР.

Также, ГБР квалифицирует это преступление по части 1 статье 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, если это нанесло пострадавшему телесные повреждения) и в случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в июне во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. По данным следствия, она нарушил правила обращения с оружием, что и привело к трагедии.

Как сообщало РБК-Украина ранее, за продажу информации с телефонных разговоров граждан, ГБР сообщило о подозрении работнику Управления контрразведки ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

 

 

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