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В Одеській області військовий застрелив товариша по службі

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 15:19
В Одеській області військовий застрелив товариша по службі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Обоє військових були в тверезому стані

У неділю, 25 серпня, в Одеській області в результаті пострілу з автомата загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За даними джерел в правоохоронних органах, інцидент стався в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачному, близько 11:30. Один з матросів, знаходячись на контрольно-пропускному пункті здійснив постріл з автомату в бік товариша по службі.

Зазначається, що військовослужбовець отримав наскрізне поранення голови, в результаті чого загинув на місці події. На момент трагедії обидва матроси були у тверезому стані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, а саме - умисне вбивство. Наразі співробітники поліції та військової прокуратури встановлюють обставини та мотив вбивста.

Нагадаємо, у липні в Херсонській області військовослужбовець контрактної служби отримав вогнепальне поранення. Тоді повідомлялося, що один з військових під час розрядки АКС-74 ненавмисно здійснив постріл, в результаті чого його товариш по службі отримав поранення ноги. Подія була кваліфікована як порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження.

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