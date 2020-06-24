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Треть пляжей Одесской области не соответствуют норме

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 09:16
Треть пляжей Одесской области не соответствуют норме
Фото: пляж в Одессе (РБК-Украина)

29 проб морской воды показали несоответствие норме

В Одесской области морская вода на трети исследованных пляжей не отвечает санитарно-микробиологической норме. В общем было взято 93 пробы.

Об этом свидетельствуют данные Одесского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Несоответствие нормам зафиксировали на пляжах Одессы и пгт Затока.

"В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах города Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) было отобрано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям - 29 проб (пляжи Одессы, рекреационная зона пгт Затока)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе снова произошла утечка топлива из затонувшего танкера.

Также РБК-Украина писало, что Одесса с 22 июня усиливает карантин.

Кроме того, с 22 июня одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение противоэпидемических требований.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Одессаводапляж
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