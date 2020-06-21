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Одесса с понедельника усиливает карантин

Новости » Коронавирус     21.06.2020 - 17:34
Одесса с понедельника усиливает карантин
Фото: пляж в Одессе (РБК-Украина)

Решение об усилении карантина приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантина в городе. Ограничения усилят уже с понедельника, 22 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

С понедельника в городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Также в Одессе ограничат разрешенное количество людей в общественном транспорте. Водителям запрещают брать стоячих пассажиров.

Кроме того, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними опять не больше 4 человек.

Напомним, с понедельника одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение противоэпидемических требований.

Добавим, карантин могут усилить в Закарпатской области из-за существенного ухудшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, к усилению карантина близка Киевская область, где наблюдается рост показателя инцидентности.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Одессакарантин
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