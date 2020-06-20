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В Одессе с понедельника будут усиленно проверять пляжи

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 19:13
В Одессе с понедельника будут усиленно проверять пляжи
Фото: одесский пляж (РБК-Украина)

Полиция будет жестко реагировать на нарушения

С понедельника, 22 июня, одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина. Правоохранители будут жестко реагировать на выявленные нарушения.

Об этом заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По словам главы региона, в области создадут специальные рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение карантинных норм гражданами на пляжах и базах отдыха.

Куцый пояснил, что в последнюю неделю в Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки обнаружили более 30 больных и 2 летальных случая, что является "тревожным сигналом".

Напомним, вчера в Киеве открыли 12 пляжей для отдыха и купания после нескольких переносов из-за сложной эпидемической ситуации.

Кроме того, нужно ли носить маску на пляже, сегодня пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Одессакарантинпляж
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