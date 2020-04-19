В Одесской области умер больной коронавирусом медик

В Одесской области сегодня, 19 апреля, в больнице умер больной коронавирусом медицинский работник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной государственной администрации Максима Куцего Facebook.

По словам главы ОГА, вечером в больнице Подольска умер 60-летний медработник, который был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести. У мужчины были хронические заболевания.

"Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, больной был переведен на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал Куцый.

При этом в области снова возросло количество подтвержденных случаев коронавируса. Куцый сообщил, что по состоянию на 19:30 лаборатория подтвердила 137 случаев заражения.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 19 апреля на территории Одесской области подтвердили 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Председатель ОГА отмечал, что количество подтвержденных случаев COVID-19 в области превысило 120.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области сегодня зафиксировали пятую смерть от коронавируса. В больнице скончалась 82-летняя жительница Черняховского района, которую госпитализировали 6 апреля.