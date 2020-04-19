В Одесской области количество больных COVID-19 превысило 120

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня лаборатория подтвердила почти 10 случаев

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Одесской области превысило 120. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на странице в Facebook.

По словам главы облгосадминистрации, сегодня лабораторно подтвердили еще 9 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев возросло до 121.

"Новые заболевшие - из Одессы, Измаила, Подольска, Беляевки и Овидиопольского, Килийского, Тарутинского, Ивановского и Белгород-Днестровского районов. Из них - 6 женщин в возрасте от 29 до 75 лет и 3-летняя девочка, а также 6 мужчин от 29 до 70 лет и 9-летний мальчик", - рассказал Куцый.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что из-за нарушения карантинных ограничений на Пасху в Святогорске может произойти вспышка коронавируса. Мендель рассказала, что вспышка заболеваемости ожидается уже через неделю.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму обнаружили новые случаи заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 на территории Крымского полуострова превышает 60.

Добавим, в Украине за последние сутки зафиксировали 343 новых случаев заболевания COVID-19. Сегодняшний показатель свидетельствует о снижении заболеваемости коронавирусом в Украине второй день подряд.