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В Житомирской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 19:53
В Житомирской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвой болезни стала 83-летняя женщина

В Житомирской области 19 апреля зафиксировали пятый летальный случай, связанный с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, сегодня от заболевания коронавирусом умерла 82-летняя жительница Черняховского района. Женщину госпитализировали 6 апреля, уже на следующий день у нее подтвердили COVID-19.

"К сожалению, 17 апреля женщине стало хуже, врачи применили интубацию. 19 апреля 2020 года была зафиксирована пятая смерть от коронавируса на территории Житомирской области", - добавили в облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области сегодня умерли двое больных коронавирусом и 4 человека с подозрением на COVID-19. Сейчас ожидают результаты диагностики анализов четырех умерших.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 19 апреля в Украине был зафиксирован 141 летальный случай коронавируса. При этом выздоровели от заболевания уже 347 пациентов. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 5449.

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