В Одесской области столкнулись маршрутка и грузовик, один человек погиб и еще 9 травмированы

В ДТП в Одесской области попала маршрутка Килия-Одесса

В Одесской области на автодороге Одесса-Спасское во вторник, 5 июня, произошла авария - столкнулись маршрутное такси и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один человек погиб и еще девять получили травмы, передает полиция Одесской области.

Отмечается, что ДТП случилось в 7:40 в районе с. Дмитровка Килийского района Одесской области.

"Предварительно установлено, что водитель грузо-пассажирского микроавтобуса "Бокстер" выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси соединениемКилия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель "Бокстера" погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне этого транспортного средства получила травмы и была госпитализирована.

Фото: ДТП в Одесской области (facebook.com bojcenko)

"Кроме того, были травмированы пассажиры маршрутного такси. Их с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель этого транспортного средства не пострадал", - сообщили в полиции.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 2 июня 2018 в 19:15 в Одессе произошло ДТП на Тираспольском шоссе - автомобиль "Toyota" наехал на пешеходов. В результате аварии погиб ребенок 2015 года рождения. У другой потерпевшей, 20-летней девушки, в результате аварии врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, в коме она была госпитализирована в больницу. В понедельник, 4 июня, девушка скончалась в больнице.