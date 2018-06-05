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В Одеській області зіткнулись маршрутка та вантажівка, одна людина загинула і ще 9 травмовані

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 12:12
Фото: ДТП в Одеській області (facebook.com bojcenko)
Фото: ДТП в Одеській області (facebook.com bojcenko)

У ДТП в Одеській області потрапила маршрутка Кілія-Одеса

В Одеській області на автодорозі Одеса-Спаське у вівторок, 5 червня, сталась аварія - зіткнулись маршрутне таксі та вантажівка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) одна людина загинула та ще дев'ять дістали поранення, передає поліція Одеської області.

Зазначається, що ДТП сталась о 7:40 в районі с. Дмитрівка Кілійського району Одеської області.

"Попередньо встановлено, що водій грузо-пасажирського мікроавтобуса "Бокстер" виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з рейсовим маршрутним таксі сполученням Кілія-Одеса, в салоні якого знаходились, окрім водія, ще 8 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

У результаті зіткнення водій "Бокстера" загинув на місці. Жінка, яка знаходилася у салоні цього транспортного засобу, отримала травми та була госпіталізована.

 

Фото: ДТП в Одеській області (facebook.com bojcenko)

"Крім того, було травмовано пасажирів маршрутного таксі. Їх з різними тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Водій цього транспортного засобу не постраждав", - повідомили в поліції.

На даний час на місці ДТП працюють поліцейські. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, 2 червня 2018 о 19:15 в Одесі сталася ДТП на Тираспольському шосе - автомобіль "Toyota" наїхав на пішоходів. В результаті аварії загинула дитина 2015 року народження. У іншої потерпілої, 20-річної дівчини, в результаті аварії лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, в комі вона була госпіталізована в лікарню. У понеділок, 4 червня, дівчина померла в лікарні. 

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Теги публікації: ДТП, Одеса, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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