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В Одеській області зіштовхнулись дві автівки, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     20.03.2020 - 13:59
В Одеській області зіштовхнулись дві автівки, є загиблі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій “Москвича” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

В Одеській області внаслідок лобового зіткнення автомобіля Honda та "Москвич" одна людина загинула та ще четверо постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, 19 березня на автошляху Балта - Криве Озеро, водій “Москвича” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з Honda. В результаті ДТП четверо людей іномарки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а сам кермувальник “Москвича” загинув на місці.

Правоохоронці за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, постраждали п’ятеро осіб. У результаті аварії постраждали двоє медиків зі швидкої допомоги, її водій та 63-річний хворий, якого з інсультом везли до лікарні. Водій Renault Trafic також був госпіталізований.

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