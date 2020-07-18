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В Одесской области после смертельных ДТП ввели круглосуточный патруль

Одесса, Суббота 18 июля 2020 19:14
В Одесской области после смертельных ДТП ввели круглосуточный патруль
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция будет контролировать все аварийно-опасные участки дорог

В Одесской области после сегодняшних смертельных дорожно-транспортных происшествий ввели круглосуточный патруль. Правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Сотрудники патрульной полиции будут контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения и выявлять нарушителей, которые превышают скорость и создают опасные ситуации.

"Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование", - добавили в полиции.

Кроме того, правоохранители будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения.

Напомним, сегодня на автодороге Одесса-Рени произошли две смертельные автомобильные происшествия. Жертвами двух аварий в целом стали 8 человек, также есть пострадавшие.

Столкновение "ВАЗ" и Mitsubishi произошло утром 18 июля; в результате аварии погибли 6 человек.

Позже на той же автодороге столкнулись фура и грузовик, что повлекло гибель двух людей.

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