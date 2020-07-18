В Одеській області після смертельних ДТП запровадили цілодобовий патруль

Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)

Поліція контролюватиме всі аварійно-небезпечні ділянки доріг

В Одеській області після сьогоднішніх смертельних дорожньо-транспортних пригод запровадили цілодобовий патруль. Правоохоронці контролюватимуть усі аварійно-небезпечні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Співробітники патрульної поліції контролюватимуть дотримання водіями правил дорожнього руху та виявлятимуть порушників, які перевищують швидкість та створюють небезпечні ситуації.

"Також посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі, аби запобігти їх травмуванню", - додали у поліції.

Крім того, правоохоронці проводитимуть роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху.

Нагадаємо, сьогодні на автодорозі Одеса-Рені сталося дві смертельні автопригоди. Жертвами двох аварій загалом стали 8 людей, також є постраждалі.

Зіткнення "ВАЗ" та Mitsubishi сталося вранці 18 липня; в результаті аварії загинули 6 людей.

Пізніше на тій же автодорозі зіткнулася фура та вантажівка, що спричинило загибель двох людей.