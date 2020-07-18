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На трассе Одесса-Рени произошло еще одно смертельное ДТП

Одесская область, Суббота 18 июля 2020 14:24
На трассе Одесса-Рени произошло еще одно смертельное ДТП
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В результате аварии погибли 2 человека

В субботу утром, 18 июля, на трассе Одесса-Рени произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими. Столкнулись фура и грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Авария с участием фуры МАN и грузовика "ГАЗель" произошла возле села Маяки. В результате два человека погибли на месте, еще двоих доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с "ГАЗелью", которая поворачивала в сторону Овидиополя. В результате аварии 30-летний водитель "ГАЗели" и на год младшая пассажирка получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Водитель и пассажир МАN погибли на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении этого инцидента в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

Напомним, сегодня утром на той же трассе произошла авария, в которой столкнулись две легковушки. В результате погибли 6 человек, еще 3 получили травмы. Среди жертв - четверо 23-летних мужчин и 2-летний ребенок.

Ранее в МВД рассказали, сколько людей погибли за годы независимости Украины в авариях на дорогах.

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