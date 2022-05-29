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В Одесской области ситуация полностью контролируемая, - Братчук

Фото: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, на "Приднестровском" направлении ситуация остается без изменений и полностью контролируется украинскими войсками.

Братчук, также отметил, что в Москве начало "подгорать" после того, как Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун", которых достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

"За крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут и другие корабли агрессора", - процитировал Братчук слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Также Братчук отметил, что после этого россияне начали вбрасывать через Telegram-каналы свои нарративы касательно "Гарпунов". При этом он призвал украинцев быть внимательными и читать первоисточники, а не доверять российской информации, которая искажается.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах на утро 29 мая.

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